انت الان تتابع وزارة الدفاع الروسية تعلن إصابة 1506 من عسكرييها بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف عناصر القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية التابعة لها ارتفع إلى 3285 حالة حتى يوم أمس، وأوضحت أن من بين هؤلاء 1506 عسكريا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة أنه خلال الفحوصات لعناصر القوات المسلحة الروسية منذ آذار/مارس، تأكدت إصابة 1506 عسكريا، مضيفة أن أربعة منهم في حالة حرجة، وأن تسعة منهم حالتهم متوسطة، أما الباقون فلم تظهر عليهم أية أعراض حتى الآن.
وتعافى 179 جنديا بالفعل من الإصابة.
وحتى يوم أمس، سجلت روسيا 165929 إصابة بكورونا و 1537 حالة وفاة. ووصل عدد المتعافين إلى 21327 شخصا.
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