"الخليج" الإماراتية: حق لنا السعادة بهذا الوطن وحق لنا الفخر بقادته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في حديث هادئ عميق النبرة، ثر المعاني، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية راقية مملوءة بالصدق والحب والمودة الجياشة، إلى أخيه وصديقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لعمله الدؤوب في هذا الظرف الاستثنائي، فوصفه بالصديق والقدوة و"تاج الرأس"، لأن عمل سموه أسهم في في إدارة أزمة كورونا بحنكة كبيرة، ما أسهم في عودة الأمور إلى طبيعتها، بفرق عمل محترفة، لا تهدأ على كل المستويات، لإزاحة هذه الغمة.



وأشارت صحيفة" الخليج" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصف في المحاضرة الثانية التي يشهدها مجلس سموه "عن بعد"، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأنه صاحب موهبة وقدرة كبيرة مكنت سموه من اختيار الكوادر المميزة لقيادة دولة الإمارات، للنهوض بمستواها إلى المكانة المشرفة التي تستحق، فكانت أزمة كورونا امتحانا، خاصة في موضوع الغذاء والدواء، حيث لم يشعر أحد من سكان الدولة بأي نقص.

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وذكرت أن كلام محمد بن زايد بث رسالة طمأنة وثقة ومحبة إلى الجميع في هذا الوطن، بأن لا يخافوا ولا يقلقوا، فكل الأمور تحت السيطرة في هذه الجائحة التي يرزح العالم تحت وطأتها، حتى أصبحنا نرى كثيرا من الشعوب تخشى نفاد مخزونها من الطعام والغذاء والدواء، إلا أننا في وطن القادة العظام يخرجون علينا قادة هذا الوطن، ليبثوا مشاعر البهجة والأمان والاطمئنان، وكلامهم ليس مجرد أقوال، لأن أفعالهم تسبق أقوالهم، وتأتي الأقوال والكلمات للتأكيد ليس أكثر.

وأضافت : أبو خالد، يؤكد كل يوم، أن نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يسري في النفوس والعقول، كما تجري الدماء في الأوردة والشرايين، هذا النهج الذي كان قوامه وروحه التفاني، ومساعدة المحتاج، من كان، وأنى كان.

وقالت أن رؤية قادة الإمارات، ونهجهم، يؤكدان دائما اهتمام قيادتنا بالجميع على الصعد كافة، لاسيما الآن في الصراع الذي لا يهدأ مع الفيروس الشرس، فأبت عليهم خصالهم وكرمهم وطيب أنفسهم وإحساسهم بالآخر، إلا الحفاظ على وطنهم وكل سكانه، في كل مكان، ومد يد العون إلى أكثر من 100 دولة حول العالم بكامل المساعدات التي تحتاجها هذه الدول من المؤن الطبية والمساعدات التي تمكنهم من تجاوز هذه الأزمة.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالقول، حق لنا السعادة بهذا الوطن، وحق لنا الفخر بقادته، لأنهم تاج رأسنا، ففي ظل أجنحتهم طمأنينة وأمان ومستقبل رغد.