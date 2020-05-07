الهند تبدأ اليوم إعادة عشرات الآلاف من رعاياها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت الهند اليوم الخميس عملية إخلاء واسعة النطاق، لإعادة عشرات الآلاف من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في دول مختلفة بسبب القيود التي تم فرضها لمواجهة وباء كورونا.



وقال متحدث باسم شركة طيران "إير إنديا" إن أول هذه الرحلات ستصل من أبوظبي ودبي إلى مدن ولاية كيرالا، مساء اليوم الخميس، مضيفا أن عملية صعود الركاب استغرقت وقتا طويلا في ظل عملية فحص وثائق وسلسلة من الفحوصات الطبية.

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وكان وزير الطيران المدني هارديب بوري، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنه في المرحلة الأولى، التي ستستمر لمدة أسبوع، وتبدأ اليوم الخميس، سيتم إعادة ما لا يقل عن 14800 مواطن هندي من 12 دولة، على متن 64 رحلة تجارية خاصة نظمتها شركة "إير إنديا" الوطنية.

ومن المقرر أن تصل اليوم الخميس، عشر رحلات جوية إلى مطارات هندية مختلفة، على متنها 2300 راكب، من مدن تضم لندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو ودكا.

وكانت الحكومة الهندية أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها ستعيد المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مهمة تحمل اسم "فاندي بهارات"، باستخدام الطائرات التجارية والسفن البحرية وطائرات النقل العسكرية.