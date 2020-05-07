اشار امين عام ​تيار المستقبل​ ​احمد الحريري​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في ذكرى احداث 7 ايار، الى انه "في مثل هذا اليوم قبل ١٢ عاماً اجتاحت ​بيروت​ ومناطق في الجبل هجمة ميليشاوية مسلحة لا تغيب عن ذاكرة اللبنانيين". اضاف قائلا "تحية للشهداء الذين سقطوا ب​السلاح​ غير الشرعي ولأبناء بيروت الأوفياء خط الدفاع الاول عن ​الدولة​ والعيش المشترك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمد الحريري: تحية للشهداء الذين سقطوا بالسلاح غير الشرعي ولأبناء بيروت الأوفياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.