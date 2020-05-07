يعقوبيان: ملف الفيول المغشوش فضيحة الفضائح وهي كاملة المعالم وبدأ العمل على لفلفتها

اشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​ الى ان ملف ​الفيول​ المغشوش فضيحة الفضائح وهي كاملة المعالم موثقة ب​تقارير​ وأوراق وبدأ العمل على لفلفتها، ولفتت الى ان "سونطراك" تأسست اواخر الثمانينيات وأعيد تشغيلها بالعام 2007 علما اننا تعاقدنا معها في العام 2005، وسالت "لماذا يكون العقد معها سري؟".

ولفتت يعقوبيان في ​مؤتمر صحفي​ في ​مجلس النواب​، الى ان "احد الاسماء الذين تم تجنيسهم في العام 2018 ملاحق بقضية "سونطراك" ويقال ان ​الامن العام​ ابلغ ​رئاسة الجمهورية​ بذلك ولكن تم الاصرار على تجنيسهم. واشارت الى انه يصل الى لبنان نفايات نفطية ويجب ان يطال التحقيق مشغلي البواخر.

وذكرت بان القوانين النافذة كفيلة باستعادة الاموال المنهوبة من هذا الملف والتي تفوق سنويا الـ 300 مليون دولار، واوضحت بأن زعماء طوائف ورؤوس كبيرة متورطة بقضية الفيول المغشوش "وكلن دافنينو سوا".