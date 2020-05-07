بلدية حاصبيا طالبت المواطنين بالإلتزام التام بإجراءات الوقاية والتوصيات الصحية لمواجهة كورونا

أصدرت بلدية ​حاصبيا​ قرارًا عمّمته على مواطنيها عبر مكبّرات الصوت، تطالبه فيه بالالتزام التام بإجراءات الوقاية والتقيّد بالتوصيات الصحيّة اللّازمة، بخاصّة لجهة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات القفّازات كي لا نقع بالمحضور، خصوصًا أنّنا ما زلنا في دائرة الخطر من الموجة الثانية المرتقبة لفيروس "كورونا".

في هذا الإطار، أكّد رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، في اتصال مع "​الخليج 365​"، أنّ "الهدف من هذه الحملة هو حثّ أهلنا على التقيّد التام بالتدابير والإجراءات الوقائيّة كافّة الّتي اعتُمدت في المرحلة الأولى وتمكّنا عبرها من تحييد المنطقة من خطر هذا الوباء".

وشدّد على أنّ "عليه، نرجو من الجميع عدم إضاعة هذه الفرصة وأخذ الأمور بكلّ جديّة لمواجهة المرحلة الثانية، الّتي ربّما ستكون أقوى من المرحلة الأولى، وذلك من خلال التقيّد التام بالتوصيات الصحيّة كافّة"، لافتًا إلى أنّ "دوريات شرطة البلدية تتابع تطبيق الإجراءات المطلوبة على مدار الساعة".