النشرة: الاستعداد عند نقطة المصنع لاستقبال الدفعة الثانية من اللبنانيين القادمين من سوريا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، أنّ "نقطة ​المصنع​ لدى مركز ​المديرية العامة للأمن العام​ تسعتدّ لاستقبال الدفعة الثانية من اللبنانيّين القادمين من ​سوريا​، بعد ما استقبلت الثلثاء الماضي 96 لبنانيًّا".

ولفتت معلومات إلى أنّ "هذه الدفعة ليست فقط للبنانيّين، وإنّما تضمّ جنسيّات أُخرى أيضًا، إذ وصلت 3 باصات بمواكبة أمنيّة مشدّدة لنقل أشخاص أميركيّين، فيما توجّه باص واحد إلى الحدود السورية لنقل أشخاص سعوديّين".