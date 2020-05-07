النشرة: الاستعداد عند نقطة المصنع لاستقبال الدفعة الثانية من اللبنانيين القادمين من سوريا

ذكر مراسل "الخليج 365" في البقاع، أنّ "نقطة المصنع لدى مركز المديرية العامة للأمن العام تسعتدّ لاستقبال الدفعة الثانية من اللبنانيّين القادمين من سوريا، بعد ما استقبلت الثلثاء الماضي 96 لبنانيًّا".
ولفتت معلومات إلى أنّ "هذه الدفعة ليست فقط للبنانيّين، وإنّما تضمّ جنسيّات أُخرى أيضًا، إذ وصلت 3 باصات بمواكبة أمنيّة مشدّدة لنقل أشخاص أميركيّين، فيما توجّه باص واحد إلى الحدود السورية لنقل أشخاص سعوديّين".
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