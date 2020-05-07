شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط بالشويفات وضبطت كمية منها بحوزته

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجار ومروّجي المخدّرات على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى أثر توافر معلومات لهذه الشعبة حول مروّج ينشط -على متن دراجة آليّة- في ​الشويفات​، ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكّنت إحدى الشعبة من تحديد هويّته، ويُدعى: "ع. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 1 أيار 2020، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، كَمنَت له إحدى دورياتها في الشويفات، وتمكّنت من توقيفه -بالجرم المشهود- خلال قيامه بترويج ​المخدرات​ على متن دراجة آلية نوع "سويت"، تبيّن أنّها مسروقة"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشه والدراجة، جرى ضبط كميّة من المخدرات عبارة عن: علبة بلاستيكية عدد 2 بداخلهما مادّة ​الكوكايين​، 18 قطعة من مادّة ​حشيشة الكيف​، 26 حبّة " فراولة كات" داخل علبة دواء ترامادول، 298 حبّة دواء، 6 عبوات دواء "Kana Kimo" و120حبة دواء "Carisol".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات على عددٍ كبير من الزبائن، وبقيامه بسرقة دراجات آليّة عدّة"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".