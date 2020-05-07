بنك إنكلترا توقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا 14 بالمئة بسبب كورونا

توقّع "بنك ​إنكلترا​" في تقرير، "انخفاضًا حادًّا في إجمالي الناتج الداخلي ل​بريطانيا​ يبلغ 14 بالمئة هذه السنة، بسبب الصدمة الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد"، وأبقى في الوقت نفسه على معدل الفائدة عند 0,1 بالمئة وهو معدل قياسي في الضعف.

ولفت إلى "أنّه يتوقّع انتعاشًا كبيرًا في عام 2021 يبلغ 15 بالمئة بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، وبعدها يتوقّع نمو الانتاج بنسبة 3,0 بالمئة في 2022".

يُذكر أنّ في أعقاب تفشّي "​كوفيد 19​"، خفّض "بنك إنكلترا" نسبة الفائدة الأساسية إلى 0,1 بالمئة، وقرّر ضخّ 200 مليار جنيه استرليني (244 مليار دولار، 226 مليار يورو) في ​الاقتصاد​ البريطاني، للسماح للمصارف بإقراض الشركات الّتي تواجه خطر الانهيار.

وقد تخطّت الحصيلة الرسمية للوفيات من جراء الفيروس في بريطانيا تلك المسجّلة في ​إيطاليا​، لتصبح الأعلى في ​أوروبا​. وسجّلت بريطانيا أكثر من 32 ألف وفاة بسبب "كوفيد 19"، لتأتي بعد ​الولايات المتحدة الأميركية​ على صعيد الوفيات على مستوى العالم.