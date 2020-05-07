دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters آرتشي ابن هاري وميجان يحتفل بعيد ميلاده الأول بقصة تحكيها والدته

من مايكل هولدن

لندن (رويترز) - احتفل آرتشي ماونتباتن-وندسور ابن الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميجان بعيد ميلاده الأول يوم الأربعاء ونشر والداه بهذه المناسبة مقطع فيديو لوالدته وهي تقرأ له حكاية.

وفي المقطع الذي نُشر على صفحة منظمة انقذوا الأطفال الخيرية على إنستجرام تقرأ ميجان لآرتشي،الذي كان يرتدى ملابس بيضاء بسيطة من قطعة واحدة، وهو يضحك أحد كتبه المفضلة (بطة! أرنب!).

وصوّر هاري المقطع في عطلة نهاية الأسبوع الماضية ويظهر صوت ضحكاته وتشجيعه من وراء الكاميرا.

وترتيب آرتشي هو السابع في ولاية العرش وهو ثامن ابن لأحفاد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. ويحمل والداه، اللذان أصبحا شخصيات مشهورة عالميا منذ حفل زفافهما الذي حضره عدد كبير من المشاهير في 2018، رسميا لقبي دوق ودوقة ساسكس لكن ابنهما لا يحمل لقبا. © Reuters آرتشي ابن هاري وميجان يحتفل بعيد ميلاده الأول بقصة تحكيها والدته

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وتعيش الأسرة الآن في لوس انجليس بعدما تنحى هاري وميجان عن مهامهما الملكية في نهاية مارس آذار لبدء حياة مهنية جديدة.

وقال متحدث باسم الزوجين، اللذين تخليا عن صفحتهما على إنستجرام وأيضا علامتهما التجارية (ساسكس رويال) في إطار اتفاق الانسحاب من مهامهما الملكية، إنهما اختارا نشر الفيديو الخاص بعيد ميلاد آرتشي على صفحة المؤسسة الخيرية لتسليط الضوء على حملتها الرامية لدعم الأطفال المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

ونشر أعضاء من العائلة المالكة رسائل وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة.

وقال قصر كينزنجتون، مقر الأمير وليام، على تويتر "نتمنى لآرتشي عيد ميلاد أول سعيدا جدا اليوم!".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)