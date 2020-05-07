كورونا تلغي الاحتفالات.. سبيك لرجال الأمن: احتفلوا بذكرى تأسيس المديرية في وجدانكم

أعلن الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر سبيك، عدم تنظيم احتفالات الذكرى 64 لتأسيس المديرية، التي توافق 16 ماي من كل سنة.

ودعا سبيك، مساء الأربعاء، في لقاء مباشر مع حكومة الشباب الموازية، ومنظمة الشباب والمستقبل، (دعا) موظفي الشرطة إلى الاحتفال في وجدانهم، والبقاء في الشوارع خدمة للمواطنين، وحماية لممتلكاتهم، وذلك جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحدث سبيك، عن مظاهر التغيير التي طرأت على مديرية الأمن منذ عام 2015، “إثر إصلاحات توجت في 2019 بإنشاء عدة مخططات عمل منها، ما يتعلق بمكافحة الجريمة، والبنيات الشرطية، التحفيز المرفقي، والتواصل مع المواطن والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية”.

وذكر الناطق الرسمي باسم المديرية، أنه تم “خلق 20 وحدة للاستعلام الجنائي متخصصة في حل الجرائم المعقدة على مستوى الأساليب المستعملة”، فضلاً عن “تطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية من خلال إطلاق البناية الجديدة لمختبرهم”، ما يؤكد حسب تعبيره “مصداقية خباراته العلمية، وسلامة مساطره المعتمدة لرفع الآثار وتقديمها أمام العدالة”.

أما على مستوى التغطية الأمنية، يضيف سبيك أن قاعدة القيادة والتنسيق تستقبل اكثر من مكالمة في الدقيقة، مشيراً إلى أنها تتوفر على عدة بيانات، ذكر منها قاعدة بيانات سيارات الشرطة، وقاعدة بيانات الانتربول، وقاعدة بيانات المبحوث عنهم أو المبلغ عن اختفائهم، بالإضافة إلى قاعدة المراقبة. وقال إن التدخل الميداني لا يمكن ان يتجاوز 7 دقائق، بسيارات الأمن والشرطة.

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هذا وتحقف، حسب المتحدث نفسه، تطوير آليات الإخبار، ممثلة في البلاغات على مستوى كل القضايا التي تهم المواطن، والملفات الصحفية، لافتاً الانتباه إلى إنه صار يُصدر نحو 2500 بلاغ في السنة، مقارنة مع سنوات كان يُصجر فيها 50 بلاغ فقط.

كما تحدث عن التطور على مستوى مهام الرد والتصويب، في مواجهة الإشاعات التي تؤثر على الإحساس باللأمن، من قبل الخلية المركزية للتواصل، مبرزاً دورها أيضاً في الدراما المغربية والسينما العالمية، إذ تعمل المديرية العامة على توفير سيارات وأزياء الأمن.

وأشار بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية إلى أن نحو ثلاثة ملايين تلميذ يستفيدون من الحملات التحسيسية التي تنظمها الشرطة في المؤسسات التعليمية سنوياً، إلى جانب المؤسسات المدنية وغير الحكومية.

يذكر أنه تم تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني من قبل الملك محمد الخامس في 16 ماي 1956، بهدف حفظ الأمن، والحرص على تطبيق القانون، وحماية المواطنين، وممتلكاتهم، وهي جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية يعمل على تأمين مختلف التجمعات الكبرى، والملتقيات الرياضية، والأنشطالعمومية، وتأمين مباريات كرة القدم والحد من الشغب.