بنعبد الله: المجالس المنتخبة طالها “التجميد” ومجال الأحزاب “ضيق” في ظل جائحة كورونا

وجه نبيل بنعبد الله، انتقادات لـ”المجال الضيق” الذي قال إن الأحزاب ومنتخبيها يوجدون فيه، في ظل جائحة كورونا.

وتحدث بنعبد الله، في ندوة افتراضية لمؤسسة الفقيه التطواني، عن “التجميد” الذي طال المجالس المنتخبة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس تخوف السلطة من استغلال الفاعل السياسي للظرف بأدوات إحسانية.

وأوضح بنعبد الله، أنه رغم التجميد، فإن الجماعات الترابية تقوم بأدوار مهمة في ظل الجائحة، من خلال المشاركة في العمل التضامني والإحساني والمساهمة في إيواء المشردين والتحسيس، إلا أن كل هذه الأدوار لا يتكلم عنها أحد.

Advertisements

وانتقد بنعبد الله، إغلاق أبواب الإعلام العمومي في وجه الأحزاب السياسية، حيث قال، إن الأعمال التي تقوم بها الأحزاب يتم التعريف بها في تلفزيونات دول أخرى “ولكن ما نقوم به لا يعرف به”.

انتقادات بنعبد الله لم تطل الإعلام العمومي فقد، بل طالت أحزاب سياسية قال إنها لا تقوم بالدور المنوط بها في الجائحة، حيث قال “هناك أحزاب ماكدير والو لأنهم مامتعودينش”.

يشار إلى أن غضب بنعبد الله من الإعلام العمومي، كان قد وصل إلى رئيس الحكومة، حيث سبق له أن أثير في اجتماع سعد الدين العثماني مع الأمناء العامين للأحزاب.