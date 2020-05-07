طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بكل من السهول الداخلية، والجنوب الشرقي للبلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، فضلا عن تمركز بعض السحب الركامية فوق الاطلس مع قطرات مطرية وعواصف محلية. وستبقى السماء أحيانا غائمة بالشرق والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، والسواحل الوسطى.

وسيبقى الطقس مستقرا على العموم، مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة، ويرتقب أيضا هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالبوغاز والواجهة المتوسطية، وشمالية بالسواحل الجنوبية، وجنوبية بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، وستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، والشمال الشرقي، وما بين 20 و 26 درجة جنوب شرق البلاد وشرق المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 21 و27 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و34 درجة بداخل اللوكوس والمنطقة الشرقية والسايس والريف والسهول غرب الاطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بداخل سوس وسهول تادلة وتانسيفت والجنوب الشرقي وشرق الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان، إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.