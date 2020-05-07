نفى مصدر أمني، ما ادعته سيدة في بث مباشر على “فيسبوك” داخل سيارة الأمن، قالت فيه إنها تعرضت إلى العنف، رفقة سبعة نسوة ورجل، خلال عملية توقيفهم أمام باب سجن “ساتفيلاج” بطنجة.
وكشف المصدر ذاته، أن عملية التوقيف جاءت بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، إذ تم وضع 8 نسوة ورجل، رهن تدبير الحراسة النظرية، بعد خرق تدابير الحجر الصحي، وإحداث الضوضاء بباب مؤسسة عمومية .
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح أمن طنجة “تدخلت زوال الأربعاء، بناءا على طلب من مدير السجن المحلي، الذي اشتكى من قيام عدد من النسوة بباب المؤسسة السجنية بالصراخ و التسبب في فوضى عارمة، زاعمين أن ذويهم المتواجدين بالسجن ويقضون عقوبات حبسية يتواجدون في خطر، مطالبين بإخلاء سبيلهم” .
وأبرز المصدر ذاته، أنه تمت الاستشارة مع النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع، إذ، أمرت بتوقيفهم في الحال وإحالتهم عليها في حالة اعتقال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي تعرض امرأة للتعنيف على خلفية احتجاج أمام السجن المحلس “طنجة1” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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