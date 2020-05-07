ألمانيا تسبق الجميع: استئناف دوري كرة القدم منتصف أيار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم،‭‭ ‬‬أنها تخطط لاستئناف الموسم في 15 أيار/ مايو الجاري، لتصبح أول بطولة محلية كبرى تستأنف في أعقاب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة للعودة للنشاط.

وقالت الحكومة إن دوري الدرجتين الأولى والثانية يمكنهما استئناف نشاطهما في النصف الثاني من الشهر الحالي بدون جماهير. وأضافت أن رابطة الدوري ستقرر المواعيد المحددة لذلك.

يأتي ذلك في سياق تخفيف التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في ألمانيا، التي بدأت وتيرة انتشار الوباء فيها بالتباطؤ.

وأكدت رابطة الدوري، التي ستجتمع اليوم الخميس، أنها تخطط لاستئناف الدوري في 15 أيار/ مايو الجاري. وقالت إن التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" اليومية كان يحتوي على التاريخ الصحيح.

وبناء على هذا الموعد ستشهد أول مباراة بعد استئناف النشاط صراعا على الهبوط بين فورتونا دوسلدورف وبادربورن إذ ستكون أول مباراة في الجولة 26 من البطولة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إعلانا مبدئيا، باستئناف النشاط ضمن إجراءات تخفيف العزل العام في البلاد من أجل إيقاف انتشار الفيروس؛ وذلك عقب اجتماعها مع مسؤولين من 16 ولاية اجتماعا عبر الهاتف مع ميركل لمناقشة تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

وستعقد الرابطة أيضا اجتماعا يضم 36 ناديا يمثلون الدرجتين الأولى والثانية، يليه عقد مؤتمر صحافي.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، كريستيان زايفرت: "قرار اليوم جيد لدوري الدرجتين الأولى والثانية، ويحمل هذا القرار مسؤولية كبيرة على الأندية وموظفيها بشأن تنفيذ الإجراءات الطبية والتنظيمية المطلوبة بطريقة منضبطة".

وأضاف زايفرت "إقامة المباريات بدون جماهير ليس الحل المثالي للجميع. لكن في وجود أزمة تهدد وجود بعض الأندية يصبح هذا الحل الوحيد الذي يضمن استمرار وجود بطولات الدوري بشكلها الحالي".

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وقال بيان للحكومة أيضا إن الأندية ستضطر إلى دخول معسكرات تدريب معزولة قبل استئناف المباريات.

وسيصبح الدوري الألماني، المتوقف منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، أول مسابقة في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا يتم استئنافها عقب الجائحة التي أدت لتوقف كرة القدم حول العالم. ومن المرجح أن تحظى عملية استئناف الدوري الألماني بمتابعة دقيقة من البطولات الأخرى.

ويتصدر بايرن ميونيخ، الساعي إلى حصد لقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 55 نقطة من 25 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بينما يحتل رازن بال شبورت لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة. وتتبقى تسع جولات على نهاية المسابقة.

وتضم الجولة 26 أيضا مباراة قمة بين بروسيا دورتموند وشالكه بينما سيلعب بايرن ميونيخ خارج أرضه مع أونيون برلين.

وتقبع أندية فيردر بريمن وبادربورن في مؤخرة الترتيب بينما يحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16 الذي يخوض صاحبه مواجهة فاصلة من أجل البقاء أو الهبوط للدرجة الثانية.

وبدأت الفرق المحترفة في ألمانيا التدريب منذ منتصف الشهر الماضي في مجموعات صغيرة وفي ظل إجراءات صارمة بينها خضوع جميع اللاعبين والمدربين لاختبارات شاملة.

وكشفت رابطة الدوري الألماني يوم الإثنين الماضي، عن وجود 10 حالات إيجابية لفيروس كورونا بعد إجراء 1724 اختبارا على اللاعبين والمدربين في 36 ناديا بالدرجتين الأولى والثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينز رومنيجه "أود توجيه الشكر للسياسيين على قرارهم اليوم الذي منحنا الفرصة لإنهاء الموسم. هذا يضمن اتخاذ القرارات الرياضية على أرض الملعب وليس على طاولة خضراء".