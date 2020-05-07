شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف أحياء الدريهمي السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وعدم التزامها لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في المديرية بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14,5 وسلاح القناصة بشكل عشوائي. Advertisements وأضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية ضد المدنيين دون أكتراث بالوضع الإنساني، في ظل صمت المجتمع الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.

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