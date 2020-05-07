شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 أعلنت سلطنة عمان تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ، منها 15 حالة لعمانيين، و40 لغير عمانيين .

وذكرت وزارة الصحة في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم أن العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 2958 حالة وعدد الوفيات 13 فيما تماثلت 980 حالة للشفاء.

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