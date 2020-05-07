الدفاع الروسية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف قواتها

الخميس 7 مايو 2020

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية التابعة لها إلى 3285 حالة.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة أنه خلال الفحوصات لعناصر القوات المسلحة الروسية منذ مارس/آذار، تأكدت إصابة 1506 عساكر.

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ولفتت الوكالة إلى أن 4 من الإصابات في حالة حرجة، و9 حالتهم متوسطة، أما البقية فلم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن، فيما تعافى 179 جنديا.

وحتى أمس الأربعاء، احتلت روسيا المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى تسجيل 10 آلاف و559 حالة جديدة في روسيا خلال 24 ساعة؛ ليبلغ الإجمالي 165 ألفا و929 إصابة.