شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السكرتيرة الإعلامية لوزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا قولها الأربعاء إن الوزيرة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements ونسبت الوكالة إلى السكرتيرة الإعلامية آنا أوساتشيفا قولها إن ليوبيموفا تعاني من أعراض خفيفة وتواصل العمل عن بعد وتعقد اجتماعاتها عبر الإنترنت.

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