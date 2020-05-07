مصر تعلن جداول لإعادة العالقين بالخارج قبل العيد

الخميس 7 مايو 2020

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، أنه بعد عرض الخطة الكاملة لإعادة المصريين العالقين فى الخارج على رئيس الوزراء المصري، ووضع التواريخ والدول المستهدفة، وصلت أول طائرتين من الكويت من مخالفى الإقامات المنتهية عقود عملهم والحالات الإنسانية.



وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئؤون المصريين فى الخارج، أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، حيث وصلت رحلة استثنائية لـ"مصر للطيران" إلى مطار القاهرة الدولى، وعلى متنها 298 من المصريين العالقين بالكويت، وتم نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة بالمدن الجامعية لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة المصرية كإجراء احترازى وفق اليوم السابع.

وأكدت وزيرة الهجرة أن اللجنة تضع فى خطتها بالمرحلة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهى: الحالات الإنسانية، ومخالفى الإقامة، وكذلك المنتهية عقودهم، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمى لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح فى أقرب فرصة، فور الانتهاء من الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج "شغالين على العالقين فى كل الدول وهناك تكليف من رئيس الوزراء بعودة العالقين بالخارج قبل عيد الفطر"، لافته إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف لرحلات الطيران وتواصل مع السفارات والقنصليات.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه سيتم تكثيف الرحلات الاستثنائية بشكل يومى لإعادة ما يقرب من 5300 مواطن مصرى من العالقين بالكويت، قائلة: "نبدأ بالنساء والأطفال والحالات الإنسانية"، لافتا إلى أنه سيتم العمل وفق الجدول الزمنى لإعادة باقى العالقين من السعودية والإمارات وإنجلترا وكندا وفرنسا والعراق.

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وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، قائلة "بطمن كل العالقين اللى لسه مرجعوش كله هيرجع"، مضيفة "اللجنة اشتغلت فى صمت وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الدول الأخرى فيما يتعلق بهبوط الطائرات المصرية لنقل العالقين".

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج "حجم العمل اللى تم فى منظومة برئاسة رئيس الوزراء إنجاز لابد من الإشادة به فى تعامل الدولة مع أبنائها فى الخارج"، لافته إلى أن كل العائدين من الخارج سيخضعون للحجر الصحى بلا استثناء.

وقالت وزيرة الهجرة إن إعلان الجدول الزمنى لإعادة العالقين المصريين بالخارج، ضربة قاضية لكل من حاول هز ثقة المواطن المصرى فى دولته والإجراءات التى تتخذها الدولة لصالحه.

ووجهت وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج رسالة قائلة "رسالتى للمصريين فى الخارج فى هذه اللحظة أقول لهم بالإعلان عن جداول إعادة المصريين العالقين بالخارج أصبحتم تدركون كيف تعمل الدولة لصالحكم، وأؤكد أن ما حدث من إعلان جداول إعادة العالقين والبدء بالكويت ضربة قاضية لكل الكتائب الإلكترونية وكل الجماعات المغرضة التى كانت تحاول زعزعة ثقة المواطن المصرى فى دولته".

وتابعت وزيرة الهجرة "إذا كنا لم نرد على تلك الشائعات لأننا كنا نعمل بمنتهى الدقة والحذر لسلامة المواطن فى الخارج والداخل وكنا نتقبل كل الانتقادات السلبية والتجاوزات لأننا كنا متفهمين الوضع الحرج الذى يمر به المصريون فى الخارج، وكانت مشاكل العالقين بالخارج أولوية لنا قبل الرد على أى تجاوز ضد الدولة وبالإعلان عن الجدول الزمنى نضع الحقيقة أمام المصريين فى الخارج".

ووجهت كلمتها للمصريين بالخارج قائلة "من فضلكم متصدقوش كل الكتائب الإلكترونية وثقوا فى دولتكم، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن المواطن المصرى يأتى على قائمة اهتمام الدولة، وأن مصر لا تنسى أبناءها".