- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يرجئ الانتخابات الرئاسية في بولندا والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي وحليفه ياروسلاف غووين مساء الأربعاء، أنّ الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد المقبل، تم تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقاً، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالا في إعلان مشترك على "تويتر" إنّ الاستحقاق الرئاسي الذي طالبت المعارضة مراراً بإرجائه بسبب جائحة (كوفيد-19) لن يجري في موعده، وإنّ رئيسة مجلس النواب البولندية ستعلن عن "أقرب موعد ممكن" لإجراء الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يشِر الإعلان إلى الموعد الجديد المحتمل للانتخابات الرئاسية البولندية، لكنّ الدستور وقانوناً أقرّ أخيراً يفرضان إجراءها في 17 أو 23 من شهر مايو/أيار الجاري.
وكان حزب "القانون والعدالة" الحاكم بزعامة كاتشينسكي، تعهّد بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، في موقف وضعه محلّلون في خانة السعي إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري دودا لولاية ثانية، مع تضاؤل فرص فوزه نظرا لتفاقم تداعيات أزمة كورونا.
ومنذ تفشي فيروس كورونا، سجلت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، 14 ألف إصابة بينها نحو 700 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يرجئ الانتخابات الرئاسية في بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.