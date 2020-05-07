اخبار العالم

55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 55 إصابة جديدة بفيروس في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي

الإصابات في السلطنة إلى 2958حالة.

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 15 حالة لعمانيين، و 40 حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 980 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 13حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا