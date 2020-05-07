شكرا لقرائتكم خبر عن 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي

الإصابات في السلطنة إلى 2958حالة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 15 حالة لعمانيين، و 40 حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 980 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 13حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .