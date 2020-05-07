بريطانيا تعيد لتركيا شحنة معدات طبية "غير صالحة"

كشفت صحيفة الجاريان البريطانية أن لندن ستعيد إلى تركيا شحنة كبيرة من المعدات الطبية؛ لكونها لا تتوافق مع معايير المملكة المتحدة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

والشهر الماضي، أعلنت بريطانيا عن قرب وصول أسطول من طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو الملكي قادمة من تركيا محملة بشحنة "كبيرة جدًا" من معدات الوقاية الشخصية الموجهة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، في ظل تحذيرات ملحة بشأن نقص المعدات.

لكن بعد أكثر من أسبوعين، تبين أن كل قطعة من الـ400 ألف بذلة واقية وصلت أخيرًا جرى احتجازها بعدما تبين أنها لا تتوافق مع معايير المملكة المتحدة، وفق الصحيفة.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، مساء الأربعاء، إن القطع تحتجز بمشأة قرب مطار هيثرو.





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وبحسب "الجارديان"، فإنه من المقرر أن تعيد الوزارة شحنة معدات الوقاية الشخصية، كما تعتزم طلب استرداد الأموال، كما فعلت في مواقف مشابهة بالماضي.

كان وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك قد أعلن عن الشحنة في 18 أبريل/تيسان الماضي ضمن خطة الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كشف مسح للرابطة الطبية البريطانية أن نصف أطباء إنجلترا تقريبًا حصلوا على معدات الوقاية الشخصية الخاصة بهم من مصادرهم أو اعتمدوا على التبرعات عندما لم تكن متاحة عبر قنوات هيئة الخدمات الصحية الطبيعية.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن "هذه جائحة عالمية وعديد من الدول تشتري معدات الوقاية الشخصية، مما يؤدي لنقص حول العالم، وليس فقط المملكة المتحدة."

وأشار إلى أن جميع شحنات معدات الوقاية الشخصية تخضع للفحص للتأكد من أن المعدات تطابق معايير السلامة والجودة التي يحتاجها أطقم العمل، وحال لم تطابق المعدات ذلك، لا يتم توزيعها على موظفي الخطوط الأمامية.