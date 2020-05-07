تحذير أوروبي من تصاعد التوتر الأمريكي-الصيني جراء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين، اليوم الخميس، من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال نيكولا‭‭‭ ‬‬‬شابي، خلال إفادة للصحفيين، لا يساعد التعاون الواسع المطلوب لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن الصين يتعين أن تتحرك لتهدئة التوتر وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية لتجنب تضرر سلاسل الإمداد العالمية والشقاق بين أكبر اقتصادين في العالم ومنعا لترسيخ الحماية التجارية.

وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت زيادة حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك عقب اتهامات متكررة من الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كبار آخرين، لبكين بالمسؤولية عن انتشار الفيروس التاجي الذي ظهر أواخر العام الماضي.

وفي وقت سابق دعا كوي تيانكاي سفير الصين في واشنطن، إدارة الرئيس الأمريكي إلى التوقف عن إلقاء اللوم على بكين فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن "هذا لن ينهي هذه الجائحة".

وكتب تيانكاي في صحيفة "واشنطن بوست": "حان الوقت لإنهاء لعبة اللوم، وأي فصل بين الاقتصادين سيكون ضارا، بالاستجابة للفيروس".