الجيش الأمريكي يقتل 132 مدنيا بـ4 دول في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2019 خلال عملياته العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال.



وقالت وزارة الدفاع "البنتاجون"، في تقرير سنوي طلبه الكونجرس، إن 132 مدنيا قتلوا و91 جرحوا في 2019 في عمليات عسكرية أمريكية" بهذه البلدان الـ4، في حصيلة أقل بكثير من تقديرات منظمات غير حكومية.

ويوضح التقرير أن الوزارة لم ترصد "أي ضحايا مدنيين للعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن وليبيا".

وأوضح الجيش الأمريكي أن العدد الأكبر من الضحايا المدنيين سقط في أفغانستان، ويبلغ عددهم 108 قتلى و75 جريحا.

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أما في العراق وسوريا، فأعلن مسؤوليته عن مقتل 22 مدنيا وجرح 13 آخرين، وبالنسبة للصومال فاعترف بمقتل مدنيين اثنين وجرح 3 آخرين.

غير أن المنظمة غير الحكومية "إيروارز" التي تحصي عدد الضحايا المدنيين لعمليات القصف الجوي في جميع أنحاء العالم، بما بين 465 و1113 عدد المدنيين الذين قتلوا العام الماضي في سوريا وحدها بعمليات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت ناطقة باسم الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية دافني إيفياتار إن "تقرير وزارة الدفاع يشكل بالتأكيد بعض التقدم في الشفافية حول العمليات العسكرية الأمريكية".

لكنها رأت أن "مضمون التقرير يشير في الوقت نفسه إلى أن البنتاجون يواصل تقليل عدد الضحايا المدنيين".