شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السكرتيرة الإعلامية لوزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا قولها الأربعاء إن الوزيرة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.



ونسبت الوكالة إلى السكرتيرة الإعلامية آنا أوساتشيفا قولها إن ليوبيموفا تعاني من أعراض خفيفة وتواصل العمل عن بعد وتعقد اجتماعاتها عبر الإنترنت.

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