ترامب يكشف سر عدم ارتدائه الكمامة بمنشأة هاني ويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه لم يضع كمامة أثناء جولة يوم الثلاثاء بمصنع تابع لشركة هاني ويل إنترناشونال في أريزونا بعدما استشار الرئيس التنفيذي للشركة وذلك رغم ما تفرضه الضوابط بالمنشأة من ارتداء العاملين للكمامات.



وقال ترامب في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض بمناسبة اليوم الوطني للتمريض إنه جرب بعض الكمامات قبل ظهوره الرسمي بالجولة إحداها من نوع إم3 من إنتاج هاني ويل وأربع كمامات أخرى.

وأضاف "ليست مشكلتي أنكم لم تروني، لكن كان معي كمامة ولم أكن في حاجة لها. وسألت رئيس هاني ويل تحديدا ... وقال أنت لا تحتاج لها".

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وفي رده على سؤال عن المدة الذي وضع فيها الكمامة قال ترامب "ليس لوقت طويل، لكني وضعت واحدة. وضعتها قبل بداية الجولة وقالوا أنت في غنى عنها" مضيفا أن "لا أحد من المجموعة المرافقة كان يرتدي كمامة" أثناء جولته باستثناء العاملين الذين كانوا قريبين من بعضهم البعض.

وكان ترامب يضع نظارات واقية خلال الجولة. وارتدى عمال الإنتاج كمامات وكانت هناك علامة إرشادية واضحة تقول "رجاء الانتباه: يجب ارتداء الكمامة في هذه المنطقة. شكرا!".

وقالت هاني ويل اليوم الأربعاء إنه "وفقا للبروتوكول الذي أوصى به البيت الأبيض لم يتواصل مع الرئيس مباشرة سوى عدد قليل من الأشخاص ... خضعوا لفحص كوفيد-19 قبل الحدث مباشرة، وجاءت نتيجتهم سلبية، وسمح لهم بعدم ارتداء الكمامات ... جميع الحاضرين الآخرين كانوا يرتدون الكمامات... تماشيا مع السياسة المتبعة بمواقع العمل في هاني ويل".