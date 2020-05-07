شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يرحب بالحكومة العراقية الجديدة ويمدّد إعفاء بغداد من العقوبات على طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، ومدّد مهلة الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران والذي يتيح لها الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ بومبيو أبلغ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية أنّه لمدّة 120 يوماً لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران، مشيراً إلى أنّ هذه البادرة هدفها "إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائحة لنجاح" الحكومة العراقية الجديدة.

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