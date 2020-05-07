كورونا يرجئ الانتخابات الرئاسية في بولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي وحليفه ياروسلاف غووين مساء الأربعاء، أنّ الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد المقبل، تم تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقاً، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالا في إعلان مشترك على "تويتر" إنّ الاستحقاق الرئاسي الذي طالبت المعارضة مراراً بإرجائه بسبب جائحة (كوفيد-19) لن يجري في موعده، وإنّ رئيسة مجلس النواب البولندية ستعلن عن "أقرب موعد ممكن" لإجراء الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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ولم يشِر الإعلان إلى الموعد الجديد المحتمل للانتخابات الرئاسية البولندية، لكنّ الدستور وقانوناً أقرّ أخيراً يفرضان إجراءها في 17 أو 23 من شهر مايو/أيار الجاري.

وكان حزب "القانون والعدالة" الحاكم بزعامة كاتشينسكي، تعهّد بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، في موقف وضعه محلّلون في خانة السعي إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري دودا لولاية ثانية، مع تضاؤل فرص فوزه نظرا لتفاقم تداعيات أزمة كورونا.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، سجلت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، 14 ألف إصابة بينها نحو 700 وفاة.