1,8 مليار يورو خسارة "إير فرانس-كا أل ام" خلال الربع الأول من سنة 2020

كشفت مجموعة "إير فرانس-كا أل ام" (Air France–KLM) أنّها تكبّدت خسارة صافية قدرها 1,8 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2020، متأثّرةً بأولى عواقب أزمة "​كوفيد 19​" على النقل الجوي في آذار، فيما وضعت توقعات قاتمة جدًّا للربع الثالث من العام.

وازدادت خسارة الربع الأول خمس مرّات مقارنةً بـ324 مليونًا سُجّلت قبل سنة، وتشمل خصوصًا 455 مليون يورو من المشتريات المسبقة للوقود الّذي لم يُستهلك في نهاية المطاف بسبب الأزمة الصحيّة.

وأوضح المدير المالي للمجموعة فريدريك غاجي، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع الصحافيين، أنّ "هذه النتائج تعكس فقط تأثير الوباء على حركة الطيران في آذار، بعدما بدأت السنة بشكل إيجابي في كانون الثاني وشباط"، مبيّنًا أنّ شركة الطيران الفرنسية-الهولندية ستحصل على مساعدة قدرها سبعة مليارات يورو من الدولة الفرنسية لمواجهة هذه الأزمة.