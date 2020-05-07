الغارديان: الحكومة البريطانية مطالَبة بإجراء تحقيق في أزمة "كورونا"

طالبت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، ​الحكومة البريطانية​ بـ"إجراء تحقيق في أزمة وباء "​كورونا​"، مشيرةً إلى أنّ "التردّد في ​بريطانيا​ في توجيه أصابع الاتهام قبل مرور العاصفة أمر مفهوم، ولكن إذا لم نبدأ الآن، فقد تضيع الأدلّة الحاسمة".

ولفتت في مقال، إلى أنّ "النقاش بشأن إجراء تحقيق عام في تعامل الحكومة البريطانية مع أزمة "​كوفيد 19​" يُشبه الطريقة الّتي تحدّثنا بها عن الفيروس عندما كان محصورًا في ووهان: فقد اتّفق معظم الناس على أنّه قادم، وقليلون فقط هم الّذين كانوا على استعداد لمناقشة طبيعته".

وأقرّت الصحيفة بأنّ "أحد أسباب الاعتراض على إجراء التحقيق الآن، عدم الرغبة في توجيه أصابع الاتهام أو إلقاء اللوم على جهة ما قبل مرور العاصفة، بينما لا يزال المئات يموتون يوميًّا بسبب الفيروس"، مركّزةً على أنّ "من غير المناسب أن يكون من السابق لأوانه مناقشته، فثقة الشعب سوف تتعزّز بإجراء نقاش مفتوح بشأن نطاق التحقيق المطلوب". وأكّدت أنّه "لا يمكن أن تخرج نتائج أي تحقيق من هذا القبيل في القريب العاجل، ليس فقط للإجابة على الأسئلة الملحّة من جانب العائلات الثكلى في جميع أنحاء البلاد، ولكن أيضًا للمساعدة في تجنّب الآثار الأسوأ للأوبئة المستقبليّة، وربّما حتّى موجة ثانية أو ثالثة من الفيروس الحالي".

وحذّرت من أنّه "ما لم يتمّ إجراء تحقيق قانوني الآن (ربما على غرار التحقيق الجاري في حريق برج غرينفيل)، فهناك خطر يتمثّل في عدم الاحتفاظ ببعض الأدلّة، وستُتاح لأولئك الّذين لديهم حقائق للإخفاء فرصة إبعادنا عن تحقيق يقوده قاض، لننتهي إلى شيء أقل استقلاليّة وصرامة، أو إبعاد جهات معيّنة عن التدقيق العام". ونبّهت إلى أنّ "أزمة الوباء تطرح تحدّيات قويّة أمام كلّ قطاع من قطاعات المجتمع البريطاني وقدرته على توقع نوع التهديد الشامل الّذي يتطلّب تحليلًا واضحًا، بهدف منع تكرار الأزمة في المستقبل". وشدّدت على أنّ "التحقيق العام هو أفضل طريقة لتحقيق ذلك. لقد تأخّر الإعلان عن التحقيق بالفعل".