الدفاع التركية: القضاء على 4 إرهابيين من "بي كا كا" بغارات شمالي العراق

ذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنّ "سلاح الجو نفّذ غارات على مناطق "هاكورك" و"الزاب" و"حفتانين" شمالي العراق، بعد رصد تحرّكات إرهابيّين ينتمون لمنظمة "بي كا كا" الإنفصاليّة". وأوضحت أنّ "الغارات أدّت إلى القضاء على 4 من "الإرهابيّين"، وأنّ العمليّات متواصلة في المنطقة ضدّ المنظمة دون انقطاع".
وقد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظّمة داخل تركيا بين الحين والآخر، وفق مزاعم الجانب التركي.
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