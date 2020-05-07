الدفاع التركية: القضاء على 4 إرهابيين من "بي كا كا" بغارات شمالي العراق

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، أنّ "سلاح الجو نفّذ غارات على مناطق "هاكورك" و"الزاب" و"حفتانين" شمالي ​العراق​، بعد رصد تحرّكات إرهابيّين ينتمون لمنظمة "بي كا كا" الإنفصاليّة". وأوضحت أنّ "الغارات أدّت إلى القضاء على 4 من "الإرهابيّين"، وأنّ العمليّات متواصلة في المنطقة ضدّ المنظمة دون انقطاع".

وقد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظّمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، وفق مزاعم الجانب التركي.