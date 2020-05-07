اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في تصريح له خلال جلسة ​لجنة المال والموازنة​ في ​مجلس النواب​، الى ان "هناك منطق لدى البعض بأنه لا يجب تحميل ​الدولة​ حصتها من الخسائر، رغم مسؤوليتها، بحجة عدم تحميل أجيال الغد أخطاء أجيال اليوم. ولكن اليست ودائع وجنى عمر أجيال اليوم التي يراد إقتطاعها ملكا لأجيال الغد عندما يرثونها من اهلهم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر الان عون: أليس جنى عمر أجيال اليوم ملكا لأجيال الغد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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