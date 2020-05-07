وزير الطاقة استقبل سفيرة الدانمارك وحث معها مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه

استقبل وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ سفيرة ​الدانمارك​ في ​لبنان​ ميريت يول وتم البحث في سبل التعاون في مشاريع ​الكهرباء​ والطاقة والمياه والخطة الإقتصادية المالية للدولة بما يخص الشق المتعلق بالكهرباء فيها. إضغط للمزيد

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