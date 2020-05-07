سامي الجميل: نناقش اليوم اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة

اشار رئيس حزب الكتائب ال​لبنان​ية النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد مرور سنتين ونصف على تقديمه إلى ​مجلس النواب​، نناقش اليوم اقتراح قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​". ولفت الى ان "هذا الأمر لم يكن ليتحقّق لولا ثورة ١٧ تشرين وعزيمة ​الشعب اللبناني​ ورفضه لنهج ​الفساد​ وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب الذي أودى بلبنان إلى الإنهيار". إضغط للمزيد

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