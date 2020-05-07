بدء اجتماع اللجنة الفرعية برئاسة كنعان وعلى جدول أعمالها اقتراحات استرداد الأموال المنهوبة

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في مجلس النواب، بـ"بدء اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​، برئاسة رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في ​ساحة النجمة​، وعلى جدول أعمالها اقتراحات استرداد ​الأموال المنهوبة​". وكانت اللجنة قد أقرّت قانون "الإثراء غير المشروع" وألغت السرية المصرفية عن مَن يؤدّي وظيفة عامّة وعن أقاربه ومستشاريه، وهي تقارب استرداد الأموال المنهوبة بآليّة للتعقّب والتحفّظ والمصادرة والاسترجاع. إضغط للمزيد

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