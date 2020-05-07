اشار وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ قبيل ​جلسة الحكومة​، الى ان الجلسة مخصصة للظروف المعيشية والاقتصادية الضاغطة، وسيتم اتخاذ اجراءات لمكافحة الغلاء من دون قطع أرزاق الناس.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة: سيتم اتخاذ اجراءات لمكافحة الغلاء من دون قطع أرزاق الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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