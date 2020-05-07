منخفض جوي ماطر ورياح ناشطة بعد ظهر يوم غد الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة بحيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر ورياح ناشطة . ولفتت الى ان معدل ​درجات الحرارة​ المعتادة لشهر أيارعلى الساحل يترواح بين ١٨ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، كما تنشط الرياح صباحاً وتنخفض نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر.

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الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح، يتحول تدريجيا بعد الظهرالى غائم مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل الى حدود ال ٧٠ كلم/س حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع ويتساقط الرذاذ خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة صباحاً، تتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة فترة قبل الظهر تكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.