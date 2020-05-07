السنيورة استقبل السفيرة الاميركية وبحث معها التطورات

استقبل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مكتبه في بلس ​السفيرة الامريكية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ وكان الاجتماع مناسبة للتعارف واستعراض الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. إضغط للمزيد

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