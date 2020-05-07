النشرة: إنتحار سيدة من التابعية البنغلادشية شنقا في حوض الحاصباني

عَلِمت "​الخليج 365​" أنّ "المدعوة "ب. ن .أ" من التابعية البنغلادشية أقدمت على الإنتحار شنقًا في غرفة نومها في حوض ​الحاصباني​، وقد فتحت ​الأجهزة الأمنية​ تحقيقًا بالحادثة".

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