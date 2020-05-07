وهاب اكد أن السلطة غير قادرة على محاربة الفساد: هل معركة الفيول هي معركة استبدال شركة بشركة؟

اشار الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى انه "مع شطف الدرج من فوق"، ولفت الى ان هناك ​منظومة​ قائمة على الفساد والزبائنية. واشار الى ان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ انسان شفاف ولديه نية طيبة ل​مكافحة الفساد​. ورأى بأن ​السلطة​ الحالية غير قادرة على ​محاربة الفساد​، لان القبض على صراف من هنا وموظف من هناك "مسرحية".

وتمنى وهاب في حديث تلفزيوني، انه لم يستطع ان يضبط وثيقة مخالفة على رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، وباسيل لا علاقة له بملف ​الفيول​ ​الفاسد​. وسأل "هل معركة الفيول هي معركة استبدال شركة بشركة؟". واعتبر بأن هناك صراع بين التيار الوطني الحر والمردة في ملف الفيول والبواخر. واوضح شحنة الفيول غير المطابقة لم تدخل إلى المعمل ما يعني انّ الجرم غير موجود. واشار الى انه يشك بالمهندس سمير ضومط، ممثل الشركة التركية للباخرتين في لبنان، بأنه يعطي سعر غير منطقي، وطالب القضاء بإستدعائه والتحفيف معه في شعبة المعلومات وسؤاله عن شركاء البواخر.

واوضح بأن الاميركي لم يعط الرعاية لمعارضة حكومة حسان دياب، وطلب الخروج من الشارع. ولفت الى اننا امام مرحلة جديدة في البلد، وهناك 5 زعامات انتهت في البلد، ومن هنا الى عامين ينتهي كل شيء، وبرأيي ان من يحترم نفسه يرحل لوحده.

ورأى ان انتهاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مسألة وقت، و"الحريرية السياسية" ستستكمل مع بهاء الحريري. ولفت الى انه يؤيد عودة بهاء الحريري. واوضح بأن بهاء الحريري لديه تواصل جدي مع قوى اقليمية.