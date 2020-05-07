اوتوستراد الزهراني لا يزال مقطوعا بالإتجاهين بسبب تجمع الشاحنات

تجمع اصحاب الشاحنات عند جسر ​الزهراني​، واصدروا بيانا طالبوا فيه "بتنظيم عملهم، ودعوا الى المشاركة الكثيفة، في الاعتصام الذي يقام اليوم لمطالبة ​الدولة​ بتنظيم اعمالهم في مجال نقل مواد ​البناء​، وتأمين لقمة العيش بكرامة".

وتمنوا على العاملين في ​قطاع النقل​، والحفر والصناع، والتعهدات "المشاركة في هذا الاعتصام لكي تصل المطالب الى المعنيين".

ولا يزال اوتوستراد الزهراني مقطوعا بالإتجاهين بسبب التجمع وتشهد الطريق القديمة الساحلية زحمة خانقة.