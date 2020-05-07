اوتوستراد الزهراني لا يزال مقطوعا بالإتجاهين بسبب تجمع الشاحنات

تجمع اصحاب الشاحنات عند جسر الزهراني، واصدروا بيانا طالبوا فيه "بتنظيم عملهم، ودعوا الى المشاركة الكثيفة، في الاعتصام الذي يقام اليوم لمطالبة الدولة بتنظيم اعمالهم في مجال نقل مواد البناء، وتأمين لقمة العيش بكرامة".
وتمنوا على العاملين في قطاع النقل، والحفر والصناع، والتعهدات "المشاركة في هذا الاعتصام لكي تصل المطالب الى المعنيين".
ولا يزال اوتوستراد الزهراني مقطوعا بالإتجاهين بسبب التجمع وتشهد الطريق القديمة الساحلية زحمة خانقة.
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