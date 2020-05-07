دياب أصدر مذكرة بإقفال الإدارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر

أصدر رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ مذكّرةً إداريّةً قضت بإقفال الإدارات والمؤسّسات العامّة و​البلديات​ بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد (1و2 شوال) من العام 1441هـ. وأشار نصّ المذكّرة، إلى أنّ "استنادًا إلى المرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، وبمناسبة عيد الفطر السعيد تُقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأوّل والثاني من أيام العيد (1و2 شوال) من العام 1441هـ، وذلك وفق إعلان ​دار الفتوى​ للأوّل من شوال، وإعلان ​المجلس الشيعي الأعلى​ للأوّل منه. وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الإقفال يومين فقط".

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