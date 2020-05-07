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نقل جثة عاملة اجنبية من الزلقا الى مستشفى بعبدا الحكومي

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نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ في تمام ​الساعة​ ١١:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٧٥٢٠٢٠ جثة عاملة من التابعية الاثيوبية من ​الزلقا​ - ​المتن​ الى ​مستشفى بعبدا الحكومي​.

وقد تم نقل الجثة بعد حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة و اتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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