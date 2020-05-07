نقل جثة عاملة اجنبية من الزلقا الى مستشفى بعبدا الحكومي

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ في تمام ​الساعة​ ١١:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٧٥٢٠٢٠ جثة عاملة من التابعية الاثيوبية من ​الزلقا​ - ​المتن​ الى ​مستشفى بعبدا الحكومي​.

وقد تم نقل الجثة بعد حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة و اتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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