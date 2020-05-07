شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يشيد بإجراءات الحكومة لحل مشكلة العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري بتشكيله السادس برئاسة محمد فايق رئيس المجلس عبر الفضاء الإلكتروني لمناقشة عددا من الملفات المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.

فى بداية الاجتما، أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بكل شدة العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت لفت الانتباه عن الإنجازات التي تحققت على أرض سيناء ، و أعرب عن عزائه لأسر الشهداء و الشعب المصري.

كما أعرب المجلس عن تقديره لإقرار معاشات استثنائية للشهداء و المصابين من أبناء شمال سيناء شملت 2340 حالة من الحالات الاجتماعية و المرضية القاسية للشهداء و المصابين من أبناء محافظة شمال سيناء الذين أصيبوا على أيدى إرهابيين بالإضافة للحالات الطارئة ، و الحالات التي أدت خدمات جليلة ، كما يعزز المجلس توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم ، و كذا الحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.

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و تابع: "لم تحل متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان امتثاله لاستراتيجية التباعد الاجتماعي دون متابعة عمله عبر تقسيم العمل و التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية، و رحب في اجتماعه الدوري الأخير ( 6 مايو 2020 ) بتوجه الحكومة نحو الاستئناف التدريجي للعمل ، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المواطنين بالإجراءات الاحترازية الضرورية ،و تعزيز سبل الوقاية عند عودة النشاط الاقتصادي".

كما أثنى المجلس على قرار الدولة بمراعاة العمالة غير المنتظمة و توفيرها الدعم لهم لمدة 3 أشهر ، و كذلك على تعديل إجراءات إعادة العمالة العالقة بالخارج ، مشددا على ضرورة مد يد العون لفئة أخرى من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الجائحة ، ِو تعويضهم قدر الإمكان.