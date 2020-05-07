شكرا لقرائتكم خبر عن "خبر سار ".. الحكومة تسعى لتصنيع كمامات جديدة قابلة للتعقيم ومتعددة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل الدولة جهوداً مكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، علي جميع المستويات سواء بإتخاذ الإجراءات الوقائية أو الأحترازية من جانبها، أو بدعم القطاعات المتضررة من هذه الجائحة، ويأتي ضمن هذه الجهود توجيه القطاعات الصناعية والبحثية بإنتاج مطهرات وكمامات مبتكرة لاسيما مع ارتفاع سعر الكحول الاثيلى.

وفي هذا الصدد، ترتكز خطة أكاديمية البحث العلى علي التصنيع والإنتاج الفوري لمجموعة منتجات رئيسية نستعرضها في ضوء خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على النحو الأتي :

1- مُطهرات للأسطح والمباني والمنشآت العامة ومعقمات جل وسبراي طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية كمرحلة أولي.

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2- وإنتاج محلي لكمامات (ماسكات طبية) مبتكرة متعددة الاستخدامات وقابلة للتعقيم أو تغيير الفلتر طبقا للمعايير الدولية.

3- إجراء بحوث ودراسات عاجلة علي إنتاج مظهرات ومعقمات لا تعتمد علي الكحول الأيثلي حتي نتغلب علي نقص الحول وارتفاع ثمنه.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، شدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الشوارع العامة، وأماكن العمل، وأثناء التسوق، وفي وسائل المواصلات العامة، واتخاذها أسلوب حياة للوقاية ولتجنب الإصابة بهذا الفيروس، أو غيره من الأمراض الأخرى.