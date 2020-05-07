شكرا لقرائتكم خبر عن شروط يتطلبها مشروع قانون جديد فى محافظ البنك المركزى ونائبيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، الشروط التى يجب أن تتوافر فى محافظ البنك المركزى أو نائبيه وأعضاء مجلس إدارة البنك.

ونصت المادة 21 على هذه الشروط تفصليا كما يلى:-

يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتى :

‌أ- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.

‌ب- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

‌ج- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أُشهر إعساره أو إفلاسه.

Advertisements

‌د- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

‌ه- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.

‌و- ألا يمتلك هو أو أي من أولاده القصر أِسهمًا في إحدىالجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.

ز-ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية

ج‌- ‌الا يجمع بين عضويته فى مجلس الادارة والعضوية فى أي حزب أو كيان سياسي.

‌ط-لا يكون عضوًا في الحكومة