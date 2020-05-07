شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لتخصيص 10 ملايين جنيه لرصف طرق متهالكة في قري بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة بشأن الدعم بمبلغ 10 ملايين جنيه من وزارة التخطيط، للبدء في رصف بعض الطرق المتهالكة بقرى مركز ومدينة بنها.

وطالب كوش، بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة البرلمانية المختصة بحضور وزيري التحطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الطرق المتهالكة بالقري، الأمر الذي يتسبب في إرهاق ومعاناة المواطنين وإعاقة الحركة وتعطيل مصالحهم. كما تقدم النائب جمال كوش، بطلب إحاطة آخر، بشأن البدء في رصف الطريق المتهالك بداية من مساكن قرية الرملة حتي المعهد الديني بمدينة بنها، إلي جانب رصف الطريق من قرية طحلة (طريق علما) وحتي خط 13 مرورا بعزبة أبو جرف نظرا لسوء حالة الطريق، مع رصف الطريق من طريق الفلل وحتي قرية جمجرة الجديدة، مرورا بقرية كفر سعد وميت راضي، مع رصف طريق من قرية كفر الجزار وحتي قرية ميت الحوفيين، مرورا بقرية ورورة دملو.