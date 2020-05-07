بالصور.. البيئة تشن حملات على المراكز الطبية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

واصلت إدارتي شئون وتحسين البيئة بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حملات التفتيش البيئي، على المراكز الطبية، للتأكد من اتباعها الإرشادات والاحتياطات المطلوبة في التعامل مع النفايات الطبية والتخلص الآمن منها.

وتابع المشاركون بالحملة تطبيق الإجراءات البيئية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمراكز الطبية في شارع البترول، والسيدة خديجة وبنك الإسكان، للتأكد من توافر أدوات التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتأكدت الحملة من تواجد صناديق "السوفت بوكس" للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ووجود ملفات تسليم النفايات الطبية للجهات المختصة للتخلص منها بطريقة آمنة، حرصًا على صحة المواطنين.