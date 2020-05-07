تعافوا من كورونا.. خروج ٥ حالات من مستشفى العزل بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، خروج ٥ مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء بينهم أم مصابة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين بالمحافظة إلى نحو٣٠٠ متعافي.

وقال بيان للمستشفى إن المتعافين من فيروس كورونا من كبار السن، وتتراوح أعمارهم ما بين الخمسين والسبعين عامًا، "٣ رجال وسيدتين"، مشيراً إلى أن جميع من خرجوا من المستشفى تماثلوا للشفاء التام وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية للمرة الثانية.